Fastnachtsumzug 2024 ist in Gefahr

Der für 11. Februar 2024 geplante gemeinsame Fastnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen steht auf der Kippe. Das teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) in dieser Woche mit. Grund dafür sei die geringe Zahl an Anmeldungen von Vereinen, heißt es. Die Anmeldefrist für den Fastnachtsumzug 2024 endete demnach am 30. November, die Resonanz reiche für eine erfolgreiche Durchführung nicht aus. „Lediglich 38 Vereine haben sich zurückgemeldet und 20 sich mit allen erforderlichen Unterlagen angemeldet“, zeigt sich Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes ernüchtert. Gerade mal sechs Vereine hätten einen Umzugswagen gemeldet.