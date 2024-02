188 Zugnummern bei Frankfurter Fastnachtsumzug

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weit über 300 000 Zuschauer werden am Sonntag zum Frankfurter Fastnachtsumzug erwartet. Rund vier Kilometer lang wird sich der Umzug durch die Innenstadt ziehen. Der Zug startet um 12:21 am Untermainkai. Insgesamt sind 188 Zugnummern angemeldet, wie die Veranstalter am Dienstag berichteten. Sie rechnen mit 320.000 bis 340.000 Zuschauern.