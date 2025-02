Heidenheim (dpa/lsw) - Nach dem Attentat in München am Donnerstag ist ein für Samstag geplanter Fastnachtsumzug in Heidenheim an der Brenz abgesagt worden. Das teilte der Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein (HDH) mit. Zuerst hatte der SWR berichtet.