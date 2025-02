Minister: Hessen sollen fröhlich Fastnacht feiern

Wiesbaden/Offenbach/Fulda (dpa/lhe) - Die Karnevalfans in Hessen sollen in der bevorstehenden Straßenfastnacht nach Worten von Innenminister Roman Poseck (CDU) unbeschwert Party machen können. «Auch in Zeiten einer angespannten Sicherheitslage ist es wichtig, das Brauchtum zu pflegen und fröhlich zu feiern», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.