Weiberfastnacht läutet heiße Phase des Karnevals ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zur Weiberfastnacht hat auch in Hessen die heiße Phase des Karnevals begonnen. Bei zahlreichen Veranstaltungen mit Büttenreden, Musik und Tanz übernehmen zunächst die Frauen das Regiment und feiern die fünfte Jahreszeit ausgelassen - ob in Langen, Frankfurt, Gießen oder Fulda, wo wieder eine Open-Air-Party am Gemüsemarkt feierfreudige Närrinnen lockte. Im Wiesbadener Ortsbezirk Nordenstadt wurden für den Abend bis zu 800 Gäste zum «Norschter Hexenball» mit Kostümwettbewerb erwartet.