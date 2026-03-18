Dreistellige Anzahl an Diebesgut – Ermittler suchen Besitzer

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach der Festnahme von fünf Tatverdächtigen einer mutmaßlichen Einbrecherbande im Januar ist die Menge des beschlagnahmten mutmaßlichen Diebesguts auf eine dreistellige Anzahl angewachsen. Man habe jetzt eine Fahndungsseite erstellt, auf der weitere mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammende Gegenstände gesehen werden könnten, teilte die Polizei mit.

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Ende Januar hatten Beamte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei offensichtliches Diebesgut im fünfstelligen Wert beschlagnahmt. Zudem habe man vier Tatverdächtige aufgrund von Haftbefehlen festgenommen, sie seien in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mensch sei vorläufig festgenommen worden, hieß es damals.