Waldshut-Tiengen

Falscher Polizist wollte Goldbarren abholen – Festnahme

Eine 89-Jährige wird aufgefordert, ihre Goldbarren an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Die echte Polizei greift rechtzeitig ein. Der Fall ist kein Novum im Landkreis.

Die richtige Polizei hat einen falschen Polizisten Waldshut-Tiengen festgenommen (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die richtige Polizei hat einen falschen Polizisten Waldshut-Tiengen festgenommen (Symbolbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Landkreis Waldshut einen falschen Polizisten bei der Abholung von Goldbarren einer 89-Jährigen festgenommen. Zuvor war es rund um das Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte gekommen. Allein beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen wurden 18 entsprechende Anrufe angezeigt, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch meldete die 89-Jährige, dass sich ein angeblicher Polizeibeamter zur Abholung ihrer Goldbarren angekündigt habe. Der Kriminalpolizei gelang es daraufhin, den Tatverdächtigen bei der Übergabe zu fassen. In seinem Auto stellten die Ermittler Diebesgut aus einem bereits vollendeten Betrug sicher. Ein weiterer Schaden von mehreren Tausend Euro konnte so verhindert werden. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, hieß es weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falsche Polizisten ergaunern Goldbarren in Topf von Seniorin
Betrug am Telefon

Falsche Polizisten ergaunern Goldbarren in Topf von Seniorin

Eine Seniorin wird im Enzkreis von Betrügern in eine Falle gelockt – Edelmetalle im dreistelligen Grammbereich verschwinden spurlos. Was steckt hinter der dreisten Masche?

02.02.2026

Frau sollte Gold an falsche Polizisten übergeben – Festnahme
Karlsruhe

Frau sollte Gold an falsche Polizisten übergeben – Festnahme

Eine 49-Jährige sollte Goldbarren an Betrüger übergeben. Die Polizei konnte das verhindern und nahm zwei Verdächtige fest. Wie die Frau auf die Masche hereinfiel.

10.10.2025

Angetrunken und unter Drogen: Falscher Polizist gefasst
Mehrere Ermittlungsverfahren

Angetrunken und unter Drogen: Falscher Polizist gefasst

Er lief mit einer falschen Uniform durch ein Einkaufszentrum. Jetzt droht einem 27-Jährigen eine Menge Ärger.

06.05.2025

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold
Betrugsmasche

Falscher Polizist bringt Seniorin um Schmuck und Gold

Ein Unbekannter gibt sich am Telefon als Beamter aus und ergattert wertvolle Beute. Die echte Polizei ermittelt nun - und hat einen Appell.

13.01.2025

Falsche Polizisten erbeuten 300.000 Euro
Main-Taunus-Kreis

Falsche Polizisten erbeuten 300.000 Euro

Ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sitze nun in Haft, behaupten angebliche Polizisten gegenüber der Rentnerin am Telefon. Nun sei eine Kaution fällig.

15.07.2024