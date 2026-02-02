Betrug am Telefon

Falsche Polizisten ergaunern Goldbarren in Topf von Seniorin

Eine Seniorin wird im Enzkreis von Betrügern in eine Falle gelockt – Edelmetalle im dreistelligen Grammbereich verschwinden spurlos. Was steckt hinter der dreisten Masche?

Einen persönlichen Kontakt hatten die Täter zu der 83 Jahre alten Frau nicht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Einen persönlichen Kontakt hatten die Täter zu der 83 Jahre alten Frau nicht. (Symbolbild)

Sternenfels (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Sternenfels (Enzkreis) um mehrere Goldbarren betrogen worden, in dem sie diese in einen Topf vor ihre Tür stellte. Anrufer gaben sich als Polizeibeamte des Raubdezernates Pforzheim aus und haben die 83-Jährige durch «geschickte Gesprächsführung» zu ihrer Handlung bewegt, wie die Polizei mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor ihrer Tür sei der Schnellkochtopf mitsamt dem Gold von den bislang unbekannten Tätern abgeholt worden, ohne dass es zu einem persönlichen Kontakt mit der Seniorin kam. Wie viel die Täter genau erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Eine Sprecherin der Polizei sprach von mehreren kleinen Barren im Grammbereich und einer erbeuteten Goldmenge im unteren dreistelligen Grammbereich. 

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Echte Polizeibeamte fragen telefonisch nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen oder verlangen, diese auszuhändigen. Wenn man Zweifel habe, sollte man das Gespräch beenden und bei der Behörde, von der der Anrufer angeblich komme, selbst anrufen, um die Echtheit zu überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mit Fake-Profilen in Falle gelockt: lange Haft
Landgericht Frankfurt

Mit Fake-Profilen in Falle gelockt: lange Haft

Unter dem Deckmantel des «Pedo-Hunting», dem Nachstellen von mutmaßlich Pädophilen, haben ein Mann und seine Kumpel etliche Männer bedroht und beraubt. Der Richter findet deutliche Worte.

23.01.2026

Kampagne warnt Senioren vor Betrug am Telefon
«Ich lege auf!»

Kampagne warnt Senioren vor Betrug am Telefon

«Ich lege auf!» - so sollen Senioren reagieren, wenn Betrüger sie anrufen und Geld von ihnen haben wollen. Denn Tausende fallen jedes Jahr auf Kriminelle herein.

17.11.2025

Vorsicht Falle! Polizei warnt vor verkleideten Betrügern
Kriminalität

Vorsicht Falle! Polizei warnt vor verkleideten Betrügern

Kleider machen Leute - und Uniformen Polizisten? Betrüger haben mancherorts eine neue Masche und verkleiden sich als Ordnungshüter. Hinschauen lohnt. Bitte nicht auf ein Faschingskostüm hereinfallen!

05.08.2025

Nach Schriesheim gelockt und mit Pfefferspray angegriffen
Polizei

Nach Schriesheim gelockt und mit Pfefferspray angegriffen

Eigentlich wollte der 27-Jährige ein Handy kaufen. Doch dann wurde er mit Pfefferspray attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

19.10.2023

Rhein-Neckar-Kreis

Kaputtes Telefon bewahrt Senior vor Trickbetrug

18.04.2023