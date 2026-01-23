Bild
Landgericht Frankfurt

Mit Fake-Profilen in Falle gelockt: lange Haft

Unter dem Deckmantel des «Pedo-Hunting», dem Nachstellen von mutmaßlich Pädophilen, haben ein Mann und seine Kumpel etliche Männer bedroht und beraubt. Der Richter findet deutliche Worte.

Mit Hilfe von Fake-Profilen hat eine Bande Männer in die Falle gelockt. Foto: Peter Steffen/dpa
Mit Hilfe von Fake-Profilen hat eine Bande Männer in die Falle gelockt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erwachsene Männer verabreden sich auf einer Datingplattform mit vermeintlichen Mädchen und jungen Frauen. Doch statt Sex erwarten sie beim Date Drohungen, Schläge und Geldforderungen. Sie sind Opfer einer Männerbande geworden, die sie mit Fake-Profilen in die Falle gelockt haben. Nun hat das Frankfurter Landgericht ein Mitglied dieser Bande unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Sie sind ein stinknormaler Straftäter und kein Wohltäter», sagte der Vorsitzende Richter zu dem 23-Jährigen. Dieser hatte in dem Prozess anfangs angegeben, er habe mit dem sogenannten «Pedo-Hunting» gegen Pädophile vorgehen und einen Teil der Beute an wohltätige Zwecke spenden wollen. Laut Urteil hatte der Obdachlose das «Pedo-Hunting» jedoch als Deckmangel genutzt, um die Männer auszurauben. Er habe damit gerechnet, dass diese wegen der peinlichen Situation nicht zur Polizei gehen würden. 

Date mit 13-Jähriger

«Wir haben auch keine Sympathien mit den Opfern», stellte der Richter klar. Es handelt sich dabei um sechs Männer im mittleren bis fortgeschrittenen Alter, zwei von ihnen verabredeten sich mit minderjährigen Mädchen. So war ein 61-Jähriger auf ein Fake-Profil hereingefallen, das der nun verurteilte Mann von einer angeblich 13-jährigen «Jana» erstellt hatte. Er verabredete sich im Januar 2025 in Frankfurt mit ihr, dort wurde er von vier Männern umstellt, die unter anderem drohten, den Chat zu veröffentlichen und ihm den Kopf abzureißen. Etwa eineinhalb Stunden war er in der Gewalt der Bande, bevor er sich retten konnte. Später erhielt er noch bedrohliche Anrufe. 

Bei den weiteren Opfern in den kommenden Monaten ging die Bande nach einem ähnlichen Muster vor. Dabei wurde einem Mann etwa eine Pistole an den Kopf gehalten. Ein weiteres Opfer konnte sich vor den Männern in einen See flüchten. In einigen der Fälle erbeutete die Bande mehrere hundert Euro.

Nicht rechtskräftig

Im Sommer 2025 wurde der 23-Jährige festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Bei der Urteilsverkündung galten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, da ein Besucher bei einem vorherigen Verhandlungstag verbotenerweise im Gericht gefilmt und die Aufnahmen ins Internet gestellt hatte. Dort war zugunsten des verurteilten Straftäters zu Geldspenden aufgerufen worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Pedo-Hunting»: Urteil soll verkündet werden
Landgericht Frankfurt

«Pedo-Hunting»: Urteil soll verkündet werden

Männer im fortgeschrittenen Alter wollen minderjährige Mädchen daten - und geraten an eine Bande. Ein Bandenmitglied steht nun vor Gericht.

23.01.2026

Männer daten Mädchen - und werden Opfer von «Pedo-Hunting»
Landgericht Frankfurt

Männer daten Mädchen - und werden Opfer von «Pedo-Hunting»

In Frankfurt muss sich ein 23-Jähriger vor Gericht verantworten: Gemeinsam mit anderen soll er mutmaßliche Pädokriminelle bedroht und beraubt haben.

08.01.2026

Brutale Angriffe bei Fake-Sextreffen: Mehrere Festnahmen
Kriminalität

Brutale Angriffe bei Fake-Sextreffen: Mehrere Festnahmen

Sie sollen Männer über das Internet zu fingierten Sextreffen gelockt, ausgeraubt und verletzt haben: Die Polizei vermutet bei mehreren Festgenommenen eine Masche, die bereits seit längerem kursiert.

03.12.2025

Bande soll Männer in Sex-Fallen gelockt haben
Sex-Erpressung

Bande soll Männer in Sex-Fallen gelockt haben

Sie verabredeten sich als angeblich Minderjährige mit älteren Männern. Dann schlugen und bedrohten sie ihre Opfer. Die Staatsanwaltschaft sieht erpresserischen Menschenraub.

06.08.2025

«Pedo Hunting»? Männer bei fingierten Sexdates verletzt
Kriminalität

«Pedo Hunting»? Männer bei fingierten Sexdates verletzt

Sie sollen Männer über das Internet zu Sextreffen gelockt, ausgeraubt und geschlagen haben: Die Polizei vermutet bei sechs Verdächtigen aus Franken eine Masche, die derzeit im Internet kursiert.

24.06.2025