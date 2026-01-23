Bild
Landgericht Frankfurt

«Pedo-Hunting»: Urteil soll verkündet werden

Männer im fortgeschrittenen Alter wollen minderjährige Mädchen daten - und geraten an eine Bande. Ein Bandenmitglied steht nun vor Gericht.

Angeklagt ist ein Mann wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa
Angeklagt ist ein Mann wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll sich auf einer Dating-Plattform als Mädchen ausgegeben haben, um mit mutmaßlichen Pädophilen in Kontakt zu kommen - und diese beim Date zu bedrohen und berauben. Heute (9.00 Uhr) will das Frankfurter Landgericht sein Urteil gegen den 23-Jährigen verkündigen. Angeklagt ist er unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung. 

Der Mann soll gemeinsam mit anderen als Mitglied einer Bande gehandelt haben, um das sogenannte «Pedo-Hunting», also die Jagd auf mutmaßliche Pädokriminelle, zu betreiben. Die Männer, die sich auf Dates mit den angeblich minderjährigen Mädchen einließen, waren oft zwischen 50 und 60 Jahre alt. In manchen Fällen soll die Bande von ihnen jeweils mehrere hundert Euro erbeutet haben, einigen Männern gelang jedoch die Flucht. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft den Mann wegen sieben Fällen des «Pedo-Hunting» angeklagt.

