Testspiele

Dritter Test, dritter Sieg: Stuttgart gewinnt in Offenbach

Viereinhalb Wochen vor dem Saisonstart feiert der VfB Stuttgart einen klaren Testspielsieg. Ein Neuzugang kommt noch nicht zum Einsatz.

Chris Führich erzielte beim klaren Testspielsieg einen Treffer. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Chris Führich erzielte beim klaren Testspielsieg einen Treffer. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Der VfB Stuttgart bleibt in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ungeschlagen. Beim Regionalligisten Kickers Offenbach setzten sich die Schwaben mit 8:1 (4:1) durch und feierten damit im dritten Testspiel den dritten Sieg.

In einer munteren Partie, die Teil der 125-Jahr-Feierlichkeiten des OFC war, zeigte sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß spielfreudig und lag schon zur Pause klar in Führung. Christopher Olivier (5. Minute), Chris Führich (10.), Tiago Tomas (18.) und Laurin Ulrich (45.+1) sorgten bei einem Gegentreffer von Benedikt von Hagen (42.) für ein 4:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel schraubten Lazar Jovanovic (53., 76.), Yanik Spalt (62.) und Jovan Milosevic (89.) das Ergebnis in die Höhe.

Hoeneß wechselte zur Pause komplett durch. Der kurz vor dem Anpfiff verpflichtete slowakische Nationalspieler Leo Sauer kam noch nicht zum Einsatz. Die Stuttgarter eröffnen die neue Bundesliga-Saison am 28. August beim Titelverteidiger Bayern München.

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