Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart siegt im Testspiel bei Verbandsligist

Zweiter Test gegen einen Amateurverein, zweiter Sieg: Der VfB Stuttgart gewinnt ein Vorbereitungsspiel beim FSV Hollenbach mit 5:0.

VfB-Trainer Hoeneß (r) freute sich in Hollenbach auch über ein Tor von Angreifer Tiago Tomás. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
VfB-Trainer Hoeneß (r) freute sich in Hollenbach auch über ein Tor von Angreifer Tiago Tomás.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison ist dem VfB Stuttgart im zweiten Testspiel gegen einen Amateurverein der zweite Sieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann beim Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach mit 5:0 (2:0).

Angreifer Tiago Tomás (24. Minute) und Flügelspieler Chris Führich (42.). brachten den VfB vor der Pause in Führung. Maximilian Mittelstädt (51.), Jovan Milosevic (59.) und Nikolas Nartey (64.) erzielten die weiteren Tore. Noch nicht mit dabei waren die deutschen Nationalspieler Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller, die an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen haben, sowie weitere internationale WM-Fahrer.

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