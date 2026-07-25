VfB Stuttgart siegt im Testspiel bei Verbandsligist
Zweiter Test gegen einen Amateurverein, zweiter Sieg: Der VfB Stuttgart gewinnt ein Vorbereitungsspiel beim FSV Hollenbach mit 5:0.
Stuttgart (dpa/lsw) - In der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison ist dem VfB Stuttgart im zweiten Testspiel gegen einen Amateurverein der zweite Sieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann beim Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach mit 5:0 (2:0).
Angreifer Tiago Tomás (24. Minute) und Flügelspieler Chris Führich (42.). brachten den VfB vor der Pause in Führung. Maximilian Mittelstädt (51.), Jovan Milosevic (59.) und Nikolas Nartey (64.) erzielten die weiteren Tore. Noch nicht mit dabei waren die deutschen Nationalspieler Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller, die an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen haben, sowie weitere internationale WM-Fahrer.