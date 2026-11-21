Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Karlsruhe ist in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Kreisverband Karlsruhe wolle sich in eigener Regie wirtschaftlich neu aufstellen, hieß es in einer Mitteilung. Deshalb habe er beim Amtsgericht Karlsruhe einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.

Das Angebot des DRK soll demnach nicht von dem Schritt betroffen sein. «Der Kreisverband führt sämtliche Leistungen und Angebote in vollem Umfang fort», sagte Kreisgeschäftsführer Swen Framenau laut der Mitteilung. «Bei Qualität und Umfang gibt es keine Einschränkungen.» Dies gelte insbesondere für den DRK-Rettungsdienst, der uneingeschränkt weiterlaufe, und den Hausnotruf, bei dem im Notfall durch das Drücken des Senders sofort Sprechkontakt zur Hausnotrufzentrale des DRK aufgebaut werde.

Rund 630 hauptamtliche Mitarbeiter bereits informiert

Unterstützt wird der Kreisverband bei der Neuaufstellung nach eigenen Angaben von spezialisierten Sanierungsberatern. «Wir wollen den Kreisverband wieder auf eine gesunde wirtschaftliche Basis stellen, damit er seine wichtigen Aufgaben für die Menschen in der Region auch in Zukunft zuverlässig erfüllen kann», sagte Framenau laut der Mitteilung.

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Die rund 630 hauptamtlichen Mitarbeitenden seien über die aktuelle Entwicklung informiert worden. Ihre Arbeitsverhältnisse bestehen demnach unverändert fort. Die Löhne und Gehälter sollen laut der Mitteilung für drei Monate bis einschließlich Januar 2027 über das Insolvenzgeld ausgezahlt werden. Anschließend sollen die laufenden Personalkosten wieder aus dem Geschäftsbetrieb des Kreisverbands getragen werden, hieß es weiter.

Ortsvereine laut Mitteilung nicht betroffen

Laut der Mitteilung ist der DRK-Kreisverband Karlsruhe mit fast 90 Ortsvereinen einer der größten Kreisverbände in Deutschland. Er sei als eingetragener Verein ein eigener, selbstständiger Rechtsträger. «Das Insolvenzverfahren des Kreisverbands ist daher ausschließlich auf diesen begrenzt», hieß es weiter. «Die einzelnen Ortsvereine sind von dem Verfahren nicht umfasst.»