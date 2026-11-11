Kraftstoff, Energie, Personal - Skigebiete passen Preise an

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Wintersportfans müssen in der kommenden Saison ein wenig tiefer in die Tasche greifen. Hessens Skigebiete in Willingen und auf der Wasserkuppe kündigten Preissteigerungen von etwa 4,5 beziehungsweise rund 3 Prozent an.

In der vergangenen Saison habe beispielsweise das Tagesticket für Erwachsene 43 Euro gekostet, jetzt koste es 45 Euro, sagte Elisabeth Schilling, Sprecherin des größten hessischen Wintersportgebiets in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). «Wie in vielen anderen Bereichen sind auch bei uns die laufenden Kosten in den vergangenen Monaten gestiegen.»

Insbesondere höhere Kraftstoff- und Energiepreise, gestiegene Material- und Einkaufskosten sowie zunehmende Personal- und Betriebskosten machten eine Anpassung der bisherigen Preise leider unumgänglich.

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Preise auf dem Hoherodskopf bleiben gleich

Auf Hessens höchstem Berg, der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön, kostet etwa die Tageskarte für Erwachsene in der bevorstehenden Saison 25 Euro und damit einen Euro mehr als im Vorjahr. Hinter der Anpassung stünden verschiedene Kostenentwicklungen und Investitionen, sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.

«In den vergangenen Jahren haben wir erheblich in die Infrastruktur und die Attraktivität des Skigebiets investiert», erklärte er. Gleichzeitig seien die laufenden Betriebs- sowie die Energie- und Personalkosten gestiegen.