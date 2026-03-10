Wintersport

Wintersport in Hessen: Skigebiete ziehen positive Bilanz

Konstante Kälte, volle Pisten: Hessens Wintersportgebiete blicken zufrieden auf die vergangene Saison zurück.

Das Skigebiet Willingen zeigt sich mit der zurückliegenden Wintersaison zufrieden. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Das Skigebiet Willingen zeigt sich mit der zurückliegenden Wintersaison zufrieden. (Archivbild)

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Der Frühling ist da und die Wintersportsaison in Hessen ist damit vorbei. Die Skigebiete im Land ziehen eine positive Bilanz. «Wir hatten eine tolle Wintersportsaison ohne nennenswerte Wärmeperioden mit konstanter Kälte», sagte Elisabeth Schilling, Sprecherin des größten hessischen Wintersportgebiets in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) laut Mitteilung. Entsprechend konstant und gut seien auch die Besucherzahlen gewesen. 

Dank des meist hervorragenden Winterwetters seien die Pisten von den ersten Abfahrten an Weihnachten bis zum Saisonabschluss am vergangenen Sonntag in hervorragendem Zustand. Das Wintersportgebiet zählte demnach 73 Skitage und 13 Flutlichtabende, bis die Lifte zum letzten Mal offiziell für die Skifahrer liefen.

Stuntshow mit Motorrädern

Bevor in Willingen die Sommersaison vorbereitet wird, gibt es mit der «Snow Show am Wilddieb», einer Stuntshow mit Motorrädern, noch eine Premiere auf der Piste. Nach einer kurzen Pause startet dann am 28. März pünktlich mit Beginn der Osterferien die Sommersaison. Dann öffnet Schilling zufolge sowohl die Sommerrodelbahn am Ritzhagen, als auch der MTB Zone Bikepark Willingen am K1-Sessellift. Die Kabinenseilbahn fährt ab dann ebenfalls täglich. Bis dahin ist sie nur am Wochenende geöffnet.

Zufriedenheit auch auf der Wasserkuppe

Zum wahrscheinlich letzten Mal in dieser Saison waren am vergangenen Samstag die Lifte auf der Wasserkuppe in Betrieb. Auch auf Hessen höchstem Berg (950 Meter) sind die Betreiber der Ski- und Rodelarena zufrieden mit dem vergangenen Winter. «Wir hatten gutes Wetter, die Bedingungen waren positiv», sagte ein Sprecher der Wiegand Erlebnisberge GmbH. «Aufgrund der technischen Beschneiung hatten wir fast durchgehend Skibetrieb.»

