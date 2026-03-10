Wintersport in Hessen: Skigebiete ziehen positive Bilanz

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Der Frühling ist da und die Wintersportsaison in Hessen ist damit vorbei. Die Skigebiete im Land ziehen eine positive Bilanz. «Wir hatten eine tolle Wintersportsaison ohne nennenswerte Wärmeperioden mit konstanter Kälte», sagte Elisabeth Schilling, Sprecherin des größten hessischen Wintersportgebiets in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) laut Mitteilung. Entsprechend konstant und gut seien auch die Besucherzahlen gewesen.

Dank des meist hervorragenden Winterwetters seien die Pisten von den ersten Abfahrten an Weihnachten bis zum Saisonabschluss am vergangenen Sonntag in hervorragendem Zustand. Das Wintersportgebiet zählte demnach 73 Skitage und 13 Flutlichtabende, bis die Lifte zum letzten Mal offiziell für die Skifahrer liefen.

Stuntshow mit Motorrädern

Bevor in Willingen die Sommersaison vorbereitet wird, gibt es mit der «Snow Show am Wilddieb», einer Stuntshow mit Motorrädern, noch eine Premiere auf der Piste. Nach einer kurzen Pause startet dann am 28. März pünktlich mit Beginn der Osterferien die Sommersaison. Dann öffnet Schilling zufolge sowohl die Sommerrodelbahn am Ritzhagen, als auch der MTB Zone Bikepark Willingen am K1-Sessellift. Die Kabinenseilbahn fährt ab dann ebenfalls täglich. Bis dahin ist sie nur am Wochenende geöffnet.

Zufriedenheit auch auf der Wasserkuppe