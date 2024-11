Hessens Wintersportgebiete bereit für neue Saison

Gersfeld/Willingen/Schotten (dpa/lhe) - In den hessischen Wintersportgebieten laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. «Wir wissen nicht genau, wann es losgeht», sagt Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.