Saisonstart auf Wasserkuppe und Hoherodskopf: Reger Betrieb

Gersfeld (dpa/lhe) - Auf der tief verschneiten Wasserkuppe haben Wintersportler am ersten Adventswochenende die schönen Seiten des Winters genießen können. Auf Hessen höchstem Berg (950 Meter) wurden am Samstag um 9.30 Uhr mehrere Lift eröffnet. «Es herrscht reger Betrieb, ist aber nicht übervoll», sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt, der Deutschen Presse-Agentur. Die Schneehöhe an der Märchenwiese-Abfahrt betrug den Angaben zufolge 40 Zentimeter.

Auch auf dem Hoherodskopf hat die neue Skisaison begonnen. Um 10.00 Uhr lief der Lift an der Rennwiese an. Auch dort sei schon recht viel los, sagte Kümpel. Dank der ergiebigen Schneefälle in den vergangenen Tagen sei nun alles ganz schnell gegangen. Die Teams hätten teilweise bis in die Nacht hinein gearbeitet, damit die Lifte schon an diesem Wochenende die ersten Wintersportler befördern können. Kümpel zeigte sich zuversichtlich, dass auf der Wasserkuppe zumindest in den nächsten zwei bis drei Wochen ein stabiler Skibetrieb möglich sei. Am Hoherodskopf, der etwa 200 Meter niedriger ist als die Wasserkuppe, werde sich das erst in den nächsten Tagen zeigen.