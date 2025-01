In Willingen öffnen am Wochenende erste Skilifte

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - In Hessens größtem Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) beginnt an diesem Wochenende die Skisaison. «Die ersten Lifte werden am Samstag geöffnet», sagte der Sprecher des nordhessischen Skigebiets, Jörg Wilke. Der Skibetrieb starte an der Sesselbahn und am Förderband Ritzhagen sowie an den Schleppliften und an den Förderbändern auf der Dorfwiese.