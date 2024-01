In Hessen öffnen die Skilifte wieder

Gersfeld/Willingen (dpa/lhe) - In Hessens Wintersportgebieten geht die Skisaison nach einer wetterbedingten Pause in die zweite Runde. Auf der Wasserkuppe (Landkreis Fulda) soll am Freitag der Märchenwiesenlift mit Piste öffnen. Das teilte die Wiegand Erlebnisberge GmbH am Mittwoch mit, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe in der Rhön betreibt. «Durch die technische Schneeerzeugung herrschen sehr gute Pistenverhältnisse», hieß es. Am Samstag versuche man, die Winterrodelbahn und den Schlittenlift «Wie-Li» in Betrieb zu nehmen. Bereits geöffnet sind den Angaben zufolge das Förderband «Zauberteppich», die Märchenwiesenhütte und der Skiverleih.