Skisaison-Start Willingen - «Viele fröhliche Menschen»

Willingen (dpa/lhe) - Im nordhessischen Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist die Skisaison gestartet. Am Samstagmorgen gingen dort Liftanlagen, Seil- und Sesselbahnen sowie Förderbänder in Betrieb. «Es ist ein entspannter Saisonstart», sagte eine Sprecherin des Skigebiets Willingen am Samstag. Der Betrieb sei gut angelaufen. «Es sind viele fröhliche Menschen und Kinder im Schnee unterwegs. Diejenigen, die nicht Skifahren, bauen Schneemänner oder Rodeln.»

Die Bedingungen am Samstag seien gut, sagte sie. «Wir haben viele Skifahrer auf den Pisten, die Lifte laufen seit 8.30 Uhr.» Am Sonntag komme dann allerdings ein wenig Regen und Sturm dazu. «Wir sind es ja gewöhnt, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können.» Dem blicke man entspannt entgegen.

Insgesamt sechs Schlepplifte, sechs Förderbänder, eine Seil- und zwei Sesselbahnen erwarten Wintersportler in Willingen. Nach Angaben eines Sprechers sind an guten Tagen einige Tausend Skifahrer und Rodler in dem Skigebiet unterwegs, das acht Pisten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, elf leichte Abfahrten sowie drei Kinderland- und zwei Rodelhänge bereithält. Die präparierten Pisten mit einer Gesamtlänge von 17 Kilometern befinden sich auf Höhen von 560 bis 840 Metern.