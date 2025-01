Schnee und Frost bringen Skifreude in Hessen

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Neuschnee und Minusgrade haben Familien und Wintersportler in Hessens Skigebiete gelockt. Im größten Wintersportgebiet des Bundeslandes in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) startete der Skibetrieb bei nunmehr tiefen Temperaturen erstmals in dieser Saison. «Es ist angenehm voll, die Stimmung ist sehr gut, die Leute sind happy», sagte der Sprecher des nordhessischen Skigebiets, Jörg Wilke. Er sei mit dem Auftakt sehr zufrieden.