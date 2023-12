Auch in Willingen läuft Skisaison an: Gute Bedingungen

Willingen (dpa/lhe) - Nach dem Auftakt der Skisaison in der Rhön und im Vogelsberg kann es an diesem Samstag auch in Willingen losgehen: Um 8.30 Uhr gehen Liftanlagen, Seil- und Sesselbahnen sowie Förderbänder in Betrieb, und die Skifahrer können ihre ersten Schwünge ziehen. Auch die Rodelhänge am Ritzhagen und auf der Dorfwiese versprechen Pistenspaß. Angesichts der Mischung aus Naturschnee und technisch erzeugtem Schnee aus Schneekanonen dürfte für einen guten Saisonstart gesorgt sein, hieß es am Mittwoch auf der Homepage des Skigebietes im Hochsauerland an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.