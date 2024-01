Winterwetter macht's möglich: Skisaison geht weiter

«Die Sesselbahn und das Förderband am Ritzhagen sollen am Mittwoch wieder für Skifahrer geöffnet werden», sagte der Sprecher des Skigebiets Willingen, Jörg Wilke, am Dienstag. Alle 15 Lifte in dem Wintersportgebiet im Hochsauerland an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen sollten voraussichtlich am Freitag öffnen. Am Abend soll dann auch erstmals wieder Skifahren bei Flutlicht auf den frisch präparierten Pisten am Ettelsberg und am Köhlerhagen möglich sein.