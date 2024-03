Drogenfund und Verhaftung in Lützelbach

Lützelbach (dpa/lhe)- In der Wohnung eines 31-Jährigen hat die Polizei gleich doppelt zugeschlagen: Neben Drogen fanden die Beamten in Lützelbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) auch einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellten die Ermittler unter anderem 34 Cannabispflanzen mit einer Höhe von 1,20 Meter, mehr als 130 Gramm Marihuana sowie ein Einhandmesser sicher. Daneben trafen sie bei der Durchsuchung am Mittwoch auch auf einen 25 Jahre alten Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Hintergründe dazu waren zunächst unklar. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.