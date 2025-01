Mannheim: Kurioser Zufall führt zu Verhaftung von gesuchter Frau

Mannheim. Durch einen bizarren Zufall konnte eine per Haftbefehl gesuchte 39-jährige Frau in Mannheim verhaftet werden. Wie die Polizei berichtet, war ein Polizist auf Streife unterwegs, als sich plötzlich seine Bluetooth-Kopfhörer aus dem Nichts mit seinem Handy verbanden. Das Kuriose: Der Beamte hatte die Kopfhörer bereits im Mai vergangenen Jahres verloren. Die Kopfhörer konnten über das Mobiltelefon in einer nahegelegenen Bar in den O-Quadraten geortet werden.