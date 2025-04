Drohnen übernehmen Labortransporte

Albstadt/Balingen (dpa/lsw) - Erstmals in Baden-Württemberg werden Laborproben mit Drohnen zwischen Klinikstandorten geflogen – von einem Piloten in Berlin ferngesteuert und über bewohntem Gebiet. Der Echt- und Routinebetrieb sei jetzt zwischen dem Zollernalb Klinikum Albstadt und dem Labor in Balingen angelaufen, sagte Klinikleiter Gerhard Hinger. Die beiden Standorte liegen etwa 20 Kilometer voneinander entfernt.