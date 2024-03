Dschungel-Leyla wird Schauspielerin bei RTL-Soap «Unter uns»

Frankfurt/Köln (dpa) - Nach ihrem zweiten Platz beim RTL-Dschungelcamp macht Reality-Star Leyla Lahouar Fernsehkarriere. Der 27-Jährigen ist der Sprung von Datingformaten wie «Der Bachelor» in die Daily Soap «Unter uns» gelungen. Für die Frankfurterin bedeutet ihr Gastrollen-Auftritt im Mai dieses Jahres sehr viel: «Für mich fühlt sich das alles noch so unwahr an. Ich habe früher gemeinsam mit meiner Mutter leidenschaftlich «Unter uns» geschaut. Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll.».

Die 27-Jährige hatte Anfang Februar im Finale der Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» gegen No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska verloren. Lahouar verkörpert in der RTL-Vorabendserie die wohlhabende Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels, für die Make-up, Styling und Schmuck beim Training extrem wichtig sind. Für sie gilt auch auf der Hantelbank das Motto «Sehen und gesehen werden», so der Sender.

«Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend!», kündigte Lahouar an.

Ob sie sich dauerhaft vorstellen könne, das Reality-TV-Geschäft gegen das Schauspiel-Geschäft einzutauschen, sei allerdings noch unklar: «Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau einschätzen. Wenn ich an Reality-TV-Shows teilnehme, kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Ich schlüpfe in keine Rolle. Ich bin ich - und das ist in erster Linie authentisch. Aber: Man weiß ja nie, was in der Zukunft so passiert. Dem Reality-TV möchte ich aber in jedem Fall immer erhalten bleiben.»

Spätestens seit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp ist Leyla in der Medienlandschaft so richtig angekommen: «Meine Teilnahme am Dschungelcamp hat meine Karriere ordentlich angeheizt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das alles noch gar nicht so richtig realisieren. Es ist einfach eine schöne Reise, die ich bis dato hinlegen konnte. Ich habe bei kleineren Formaten begonnen, habe dann am Dschungelcamp teilnehmen können - und darf nun meine erste Schauspielrolle bei «Unter uns‘» übernehmen. Besser geht’s nicht! So etwas hätte ich mir vor fünf Jahren niemals erträumen können.»