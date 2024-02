Dschungel-Leyla will jetzt Bachelorette werden

Bei der Flirtshow «Die Bachelorette» steht eine Frau im Mittelpunkt und muss sich zwischen einer Vielzahl von Männern entscheiden, bei "Der Bachelor" ist es umgekehrt. Lahouar hatte es in der Dschungel-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in das Finale am Sonntagabend geschafft. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wählten am Ende allerdings Lucy Diakovska zur neuen Dschungelkönigin.