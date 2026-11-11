Dürre halbiert Maisernte in Baden-Württemberg

Fellbach (dpa/lsw) - Die sommerliche Hitze und die lange Trockenheit haben zu einem drastischen Einbruch der Ernte von Körnermais geführt. Der vorläufige Ertrag liegt bei 5,4 Tonnen je Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Der Vorjahreswert von 11,6 Tonnen pro Hektar wird um mehr als die Hälfte unterschritten. Zuletzt lag der Ertrag Mitte der 1980er Jahre auf einem ähnlich niedrigen Niveau. Körnermais ist Mais, der bis zur vollen Reife auf dem Feld stehen bleibt und ausschließlich über die erntereifen, trockenen Maiskörner geerntet wird.