Landwirtschaft

Dürre halbiert Maisernte in Baden-Württemberg

Die Erträge beim Körnermais in Baden-Württemberg sind auf ein Niveau wie zuletzt Mitte der 1980er Jahre gesunken. Wie stark Hitze und Trockenheit die Ernte getroffen haben.

Die Maisernte ist infolge der Dürre eingebrochen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die Maisernte ist infolge der Dürre eingebrochen. (Archivbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Die sommerliche Hitze und die lange Trockenheit haben zu einem drastischen Einbruch der Ernte von Körnermais geführt. Der vorläufige Ertrag liegt bei 5,4 Tonnen je Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Der Vorjahreswert von 11,6 Tonnen pro Hektar wird um mehr als die Hälfte unterschritten. Zuletzt lag der Ertrag Mitte der 1980er Jahre auf einem ähnlich niedrigen Niveau. Körnermais ist Mais, der bis zur vollen Reife auf dem Feld stehen bleibt und ausschließlich über die erntereifen, trockenen Maiskörner geerntet wird.

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