Staatsschutz

Durchsuchungsaktion gegen Neonazis in Frankfurt

50 Durchsuchungen und 36 Verdächtige in 12 Bundesländern: Zwei rechtsextreme Vereinigungen geraten in das Visier der Ermittler - auch in Frankfurt.

Es gab Durchsuchungen in zwölf Bundesländern, auch in Hessen. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Es gab Durchsuchungen in zwölf Bundesländern, auch in Hessen. (Symbolbild)

Karlsruhe/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer bundesweiten Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche Rechtsextremisten sind die Ermittler in Frankfurt gegen einen oder mehrere Beschuldigte vorgegangen. Insgesamt durchsuchten rund 600 Beamte 50 Wohnungen oder andere Gebäude in 12 Bundesländern. 36 Verdächtigen wird die Bildung oder Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in den rechtsextremistischen Gruppierungen «Jung und Stark» sowie «Deutsche Jugend voran» vorgeworfen, wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Es habe keine Festnahmen gegeben. Die beiden Gruppierungen bestünden seit Mitte 2024.

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