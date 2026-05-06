Staatsschutz

Durchsuchungen in NRW bei mutmaßlichen Neonazis

Junge Neonazis im Fokus: Die NRW-Polizei durchsucht Objekte mutmaßlicher Neonazis. Wie die neuen rechten Jugendgruppen ihre Aktionen planen und warum sie jetzt ins Visier geraten.

Die Polizei durchsucht zahlreiche Objekte in NRW. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei durchsucht zahlreiche Objekte in NRW. (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen laufen seit dem frühen Morgen in mehreren Städten Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten. Es gebe zehn Beschuldigte, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie seien alle deutsche Staatsbürger. Einer der Beschuldigten sei wegen einer anderen Angelegenheit bereits zuvor in Untersuchungshaft gekommen. 

Die Maßnahmen in landesweit acht Städten richteten sich den Angaben zufolge gegen die Gruppe «Jung und Stark». An der Aufklärung der Gruppe war auch das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt.

Immer mehr Gewalttaten sehr junger Neonazis

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit 2024 häufen sich die Gewalttaten von teils sehr jungen Neonazis, etwa bei Angriffen auf Paraden zum Christopher Street Day, der den Rechten von lesbischen, schwulen und anderen queeren Menschen gewidmet ist. Das Bundeskriminalamt (BKA) erklärte Mitte 2025: «Die Polizeibehörden aus Bund und Ländern beobachten seit etwa Mitte vergangenen Jahres, dass in der rechten Szene neue Jugendgruppen in Erscheinung getreten sind, die sich zunächst im virtuellen Raum gegründet haben.» Diese träten inzwischen vermehrt durch Veranstaltungen, Störaktionen und Straftaten in Erscheinung.

Die größte dieser Gruppe war damals nach Angaben aus Sicherheitskreisen «Jung und Stark» mit einer Anhängerzahl im mittleren dreistelligen Bereich. Auch die Gruppe «Deutsche Jugend Voran» ist im Visier der Ermittler. Schätzungsweise mehr als hundert Menschen fühlen sich demnach dieser Gruppe zugehörig. Weitere relevante Vereinigungen seien «Der Störtrupp» sowie die Gruppe «Letzte Verteidigungswelle». Mutmaßliche Angehörige der «Letzten Verteidigungswelle» stehen aktuell in Hamburg wegen mehrerer Gewalttaten vor Gericht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Staatsschutz

Durchsuchungen in NRW bei mutmaßlichen Neonazis

vor 27 Minuten

Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Nazi-Shops
Extremismus

Durchsuchungen wegen mutmaßlichen Nazi-Shops

CDs, Sticker, Kleidung - die mindestens sechs Verdächtigen sollen die rechtsextreme Szene ausgestattet haben. Was die Beamten bei Durchsuchungen noch fanden.

10.02.2026

Polizeieinsatz

Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern

An gleich mehreren Orten in Hessen schlägt die Polizei zu. Im Visier hat sie mutmaßliche Drogenhändler. Gefunden werden Drogen und auch Waffen.

22.04.2024

Kassel

Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern

17.10.2023

Rechtsextremismus

«Hammerskins» verboten: Bundesweite Großrazzia bei Neonazis

Ihr Symbol sind zwei gekreuzte Hämmer. Jetzt hat die Bundesinnenministerin die «Hammerskins Deutschland» verboten. Die Razzia mit 700 Polizisten sei über ein Jahr lang vorbereitet worden, heißt es.

19.09.2023