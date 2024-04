Illegale Tötung: Wenn Wilderer Tiere bedrohen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Jedes Jahr werden in Hessen mehrere Dutzend Fälle von Wilderei registriert. Das Landeskriminalamt verzeichnete von 2018 bis 2023 insgesamt 364 Delikte - dabei liegen die Zahlen zwischen 50 (2018) und 75 (2020) pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Wildtieren werden Rehe am häufigsten illegal getötet, wie der Sprecher des Landesjagdverbandes Hessen, Markus Stifter, erklärt. «Von den Schalenwildarten dürfte das Rehwild am ehesten von Jagdwilderei betroffen sein, da es flächendeckend vorkommt.» Als Schalenwild werden alle Tiere mit Klauen bezeichnet, unter anderem Wildschweine, Rehe und Hirsche.

Gebe es Hinweise auf einen Wilderer, so müsse die Polizei informiert werden, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Er warnt davor, selber einzuschreiten. Insbesondere Jäger und Jägerinnen könnten beim Kampf gegen Wilderer helfen, da sie ihre Reviere gut kennen und auffällige Aktivitäten schnell erkennen und dann Hinweise geben könnten, hieß es aus dem Jagdministerium in Wiesbaden.

Im Ökosystem spielen alle Lebewesen eine wichtige Rolle, da sie aufgrund einer bestimmten Nahrungskette miteinander verbunden sind. Wenn eine Tierart verschwindet, kann dies unerwartete und unvorhersehbare Folgen für die Umwelt haben. «Dass alleine durch Wilderei Arten vollkommen verschwinden, ist in Mitteleuropa nicht zu befürchten, aber in Afrika sind beispielsweise die Bestände von Elefanten und Nashörnern teilweise durch Wilderei erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, bei bestimmten Nashornarten bis an den Rand der Ausrottung», erklärte die Ministeriumssprecherin.