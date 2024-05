Ärger um Rehe auf Friedhof: Jagd hat begonnen

Die Rehe waren den Angaben zufolge vor rund drei Jahren an einer ungesicherten Stelle auf das Gelände vorgedrungen. Seitdem seien keine weiteren Rehe mehr dazugekommen, sagte die Sprecherin. Die Herde bestand zuletzt aus sieben Tiere. Der Versuch, die Rehe durch einen Tierarzt betäuben zu lassen, um sie anschließend in den Wald umzusiedeln, seien erfolglos geblieben. Auch Tipps an Grabbesitzer, Pflanzen zu verwenden, die Rehen weniger gut schmeckten, hätten nicht dabei geholfen, das Problem in den Griff zu bekommen.