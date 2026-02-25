Dutzende Pedelecs gestohlen: Zwei Männer in U-Haft
Nach einem Einbruch sitzen zwei Männer in U-Haft. Sie sollen Pedelecs im Wert von zehntausenden Euro gestohlen haben. Zwei Komplizen sind weiterhin auf der Flucht.
Kornwestheim (dpa/lsw) - Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft, weil sie Pedelecs im Wert von zehntausenden Euro gestohlen haben sollen. Die beiden 36 und 39 Jahre alten Verdächtigen seien nach einem Einbruch in einem Fahrradgeschäft in Kornwestheim (Landkreises Ludwigsburg) festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen das Duo wurde Haftbefehl wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls erlassen.
Die Polizei geht davon aus, dass am vergangenen Sonntag insgesamt zwei Dutzend Räder gestohlen wurden, deren Verbleib unbekannt ist. Die beiden Männer sollen Unterstützung von zwei Komplizen gehabt haben. Beide seien aber noch nicht gefasst worden, so die Behörden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.