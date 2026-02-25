Im Wert von zehntausenden Euro

Dutzende Pedelecs gestohlen: Zwei Männer in U-Haft

Nach einem Einbruch sitzen zwei Männer in U-Haft. Sie sollen Pedelecs im Wert von zehntausenden Euro gestohlen haben. Zwei Komplizen sind weiterhin auf der Flucht.

Die mutmaßlichen Pedelec-Diebe sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die mutmaßlichen Pedelec-Diebe sitzen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Kornwestheim (dpa/lsw) - Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft, weil sie Pedelecs im Wert von zehntausenden Euro gestohlen haben sollen. Die beiden 36 und 39 Jahre alten Verdächtigen seien nach einem Einbruch in einem Fahrradgeschäft in Kornwestheim (Landkreises Ludwigsburg) festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen das Duo wurde Haftbefehl wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls erlassen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei geht davon aus, dass am vergangenen Sonntag insgesamt zwei Dutzend Räder gestohlen wurden, deren Verbleib unbekannt ist. Die beiden Männer sollen Unterstützung von zwei Komplizen gehabt haben. Beide seien aber noch nicht gefasst worden, so die Behörden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Quartett nach zahlreichen Pedelec-Diebstählen in Haft
Kriminalität

Quartett nach zahlreichen Pedelec-Diebstählen in Haft

Serienweise verschwinden in Tübingen teure Pedelecs. Die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Stadt schnellt nach oben. Jetzt hat die Polizei eine mutmaßliche Diebesbande dingfest gemacht.

08.12.2025

Männer stehlen Technik im Wert von 100.000 Euro - U-Haft
Kriminalität

Männer stehlen Technik im Wert von 100.000 Euro - U-Haft

Männer entwenden bei Holzgerlingen in einem Lastwagen gelagerte Technik. Noch am selben Tag werden sie einem Haftrichter vorgeführt.

15.07.2025

Polizei

Fahrräder im Wert von mehr als 500.000 Euro gestohlen

Vier Männer sollen Fahrräder im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen und anschließend in Moldawien verkauft haben. Nun wurden sie festgenommen.

07.02.2024

Festnahmen

Fahrräder im Wert von mehr als 500.000 Euro gestohlen

07.02.2024

Gebrauchtwagenhandel

Mutmaßliche Autodiebe nach Einbruch in U-Haft

07.08.2023