Wetter

DWD hebt Unwetterwarnung für Stuttgart und Tübingen auf

Der Deutsche Wetterdienst meldete schwere Gewitter für Stuttgart und Tübingen. Nun kommt Entwarnung.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern. (Symbolfoto)

Stuttgart/Ulm (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach kurzer Zeit die Warnung vor schweren Gewittern in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen wieder aufgehoben. Es galt demnach eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4. In der Unwetterwarnung hatte der DWD in Stuttgart mitgeteilt, es seien Blitzschlag, rasche Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern sowie Aquaplaning und Hagelschlag möglich.

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