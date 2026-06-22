DWD hebt Unwetterwarnung für Stuttgart und Tübingen auf
Der Deutsche Wetterdienst meldete schwere Gewitter für Stuttgart und Tübingen. Nun kommt Entwarnung.
Stuttgart/Ulm (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach kurzer Zeit die Warnung vor schweren Gewittern in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen wieder aufgehoben. Es galt demnach eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4. In der Unwetterwarnung hatte der DWD in Stuttgart mitgeteilt, es seien Blitzschlag, rasche Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern sowie Aquaplaning und Hagelschlag möglich.