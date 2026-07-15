DWD warnt vor schweren Gewittern im Südwesten
Bis zu 40 Liter Regen pro Stunde, Hagel und Orkanböen: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter im Südwesten. Welche Regionen besonders betroffen sind.
Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg drohen schwere Gewitter mit Orkanböen, Hagel und heftigem Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung heraus, die für das ganze Land bis 23.00 Uhr gilt. Den Schwerpunkt des Unwetters sieht der DWD in der Südhälfte Baden-Württembergs.
Dabei könnten Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten – lokal auch mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter und Hagel um drei Zentimeter. Zudem müsse mit stürmischen und schweren Böen zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Südlich der Donau seien bis in die Nacht zu Donnerstag vereinzelt Hagel um fünf Zentimeter und Orkanböen bis 120 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.
Der DWD warnte vor einer extremen Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen. Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen.