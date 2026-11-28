Pfullingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener E-Bike-Fahrer ist in Pfullingen (Kreis Reutlingen) gegen ein geparktes Auto geprallt und hat dabei mit dem Kopf die Heckscheibe durchschlagen. Der 26-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unfall am Samstagmorgen trug der Mann laut Polizei keinen Helm und erlitt im Gesicht sowie am Hals schwere Schnittverletzungen. Trotzdem sei er zunächst nach Hause gefahren und habe erst dann die Polizei gerufen. Die Beamten leisteten ihm Erste Hilfe, bevor er in ein Krankenhaus kam und stationär aufgenommen wurde. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen.