E-Scooter-Fahrer fährt bei Rot – Mitfahrer schwer verletzt
Ein Mann auf einem E-Scooter stößt mit einem Auto zusammen - laut Polizei ignorierte er eine rote Ampel. Sein 24-jähriger Mitfahrer stürzt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Kollision mit einem Auto ist der Mitfahrer auf einem E-Scooter in Stuttgart schwer verletzt worden. Der 42-jährige Fahrer hatte zuvor eine rote Ampel missachtet und stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte.
Eine Polizeistreife beobachtete den Angaben zufolge, wie der Mann mit seinem 24-jährigen Mitfahrer am Samstagabend bei Rot über eine Kreuzung fuhr und mit dem Auto einer 59-Jährigen zusammenstieß. Der Mitfahrer stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt - dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Wegen des Alkoholverdachts musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben.