Unfall in Stuttgart

E-Scooter-Fahrer fährt bei Rot – Mitfahrer schwer verletzt

Ein Mann auf einem E-Scooter stößt mit einem Auto zusammen - laut Polizei ignorierte er eine rote Ampel. Sein 24-jähriger Mitfahrer stürzt.

Eine Polizeistreife sah, wie der Unfall passierte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Polizeistreife sah, wie der Unfall passierte. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Kollision mit einem Auto ist der Mitfahrer auf einem E-Scooter in Stuttgart schwer verletzt worden. Der 42-jährige Fahrer hatte zuvor eine rote Ampel missachtet und stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. 

Eine Polizeistreife beobachtete den Angaben zufolge, wie der Mann mit seinem 24-jährigen Mitfahrer am Samstagabend bei Rot über eine Kreuzung fuhr und mit dem Auto einer 59-Jährigen zusammenstieß. Der Mitfahrer stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt - dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Wegen des Alkoholverdachts musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben.

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