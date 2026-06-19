Teils schwere Verletzungen

E-Scooter-Fahrer rollen über Rot und kollidieren mit Auto

Zwei Menschen fahren gemeinsam auf einem E-Scooter, missachten eine rote Ampel und stoßen mit einem Auto zusammen. Einer wird schwer, einer leicht verletzt. Die Landstraße 542 war kurzzeitig gesperrt.

Die Verletzten wurden per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Verletzten wurden per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind in Mannheim zu zweit auf einem E-Scooter über Rot gefahren, dabei mit einem Auto kollidiert und teils schwer verletzt worden. Sie prallten nach dem Zusammenstoß auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des Autos, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend stürzten sie zu Boden.

Einer von ihnen wurde leicht, der andere schwer verletzt. Im Auto wurde niemand verletzt. Alter und Geschlecht aller Beteiligten blieb zunächst unklar. An der Unfallstelle landete auch ein Rettungshubschrauber. Die Verletzten wurden nach dem Unfall am Mittag allerdings per Rettungswagen in eine Klinik gebracht. 

Die Landstraße 542 war für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig voll gesperrt. Am späten Mittag wurde die Strecke wieder freigegeben.

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