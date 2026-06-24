EBM-Papst rechnet mit starkem Wachstum durch Rechenzentren
Der aktuelle KI-Hype erfordert eine Menge Rechenzentren. Diese müssen gekühlt werden, davon profitiert der Ventilatorenspezialist EBM-Papst. Wie sehr?
Mulfingen (dpa/lsw) - Der Ventilatorenspezialist EBM-Papst rechnet in den nächsten Jahren durch den weltweiten Aufbau von Rechenzentren, unter anderem für KI-Anwendungen, mit einem kräftigen Umsatzwachstum. «Wir haben hohe zweistellige Wachstumsraten in dem Bereich», sagte Unternehmenschef Klaus Geißdörfer der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich müssten die Rechenzentren gekühlt werden. Er gehe davon aus, dass das Wachstum auf jeden Fall dieses und nächstes Jahr anhalten werde.
Die Geschäfte im Zusammenhang mit Datenzentren machten Geißdörfer zufolge derzeit etwa 30 Prozent des Umsatzes aus. In den nächsten zwei Jahren werde der Anteil am Umsatz des Unternehmens aus Mulfingen (Hohenlohekreis) wohl Richtung 40 bis 45 Prozent steigen, schätzte Geißdörfer.
Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr
Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende März dieses Jahres endete, stieg der Umsatz um sechs Prozent auf rund 2,24 Milliarden Euro. Allerdings sei das Wachstum durch den Rückzug aus mehreren Geschäftsfeldern beeinflusst worden, im Kerngeschäft sei EBM-Papst um zwölf Prozent gewachsen, hieß es laut Mitteilung. Für das laufende Geschäftsjahr rechnete das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum in den fortgeführten Geschäftsbereichen von über zehn Prozent.
Zum Gewinn machte das Unternehmen wie gewohnt keine Angaben. Auf Nachfrage sagte Geißdörfer, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiv entwickelt habe und EBM-Papst deutlich schwarze Zahlen geschrieben habe.