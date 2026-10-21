Aus nächster Nähe

Ehefrau erschossen: Mann erhält lebenslange Haft

Er gestand, seine Frau erschossen zu haben, bestritt aber eine geplante Tat. Die Staatsanwaltschaft sah einen heimtückischen Mord aus Eifersucht und gekränktem Ehrgefühl. Nun fiel das Urteil.

Das Gericht erließ nun das Urteil. Foto: Stefan Puchner/dpa
Das Gericht erließ nun das Urteil.

Ellwangen (dpa) - Weil er seine Ehefrau mit einem Schuss in den Kopf getötet hat, ist ein 38-Jähriger vom Landgericht Ellwangen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann seine Frau am 10. Februar in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) nahe der Grenze zu Bayern heimtückisch getötet hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann hatte im Prozess gestanden, seine Ehefrau erschossen zu haben. Er bestritt jedoch, die Tat geplant zu haben. Nach seiner Darstellung war ein Streit eskaliert. Zur Tat kam es am 18. Geburtstag des ältesten Sohnes. Die Staatsanwaltschaft war hingegen überzeugt, dass der Angeklagte die Tat vorbereitet hatte und aus Eifersucht sowie gekränktem Ehrgefühl handelte. 

Der Angeklagte und seine Ehefrau stammen nach Auskunft eines Gerichtssprechers aus demselben Dorf in der Türkei und gehören der Volksgruppe der Kurden an. Der Angeklagte ist deutscher und türkischer Staatsangehöriger. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Kammer schloss einen Streit aus, aber auch einen geplanten Mord aus niedrigen Beweggründen. Nach den Feststellungen des Gerichts lauerte der Mann seiner Frau auf einer Feuertreppe hinter dem gemeinsam betriebenen Dönerimbiss auf oder traf zufällig auf die Ehefrau. Als die 38-Jährige das Lokal verlassen wollte und auf dem Weg zur gemeinsamen Wohnung war, schoss er aus 20 bis 40 Zentimetern Entfernung mit einer Pistole auf ihre Stirn. Die Frau starb noch am Tatort.

Ehe seit Jahren zerrüttet 

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau bewusst ausgenutzt zu haben. Dem folgte auch die Kammer und sah das Mordmerkmal der Heimtücke als erwiesen an. Ein eindeutiges Motiv für die Tat konnte das Gericht nicht feststelle, die Motivlage sei komplex gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Die Ehe sei seit Jahren nicht mehr gut gelaufen und von Streit geprägt gewesen. 

Der Angeklagte war nach Angaben eines Gutachters voll schuldfähig. Innerhalb einer Woche kann Revision gegen das Urteil eingelegt werden. Der Prozess war mit einigen Polizeibeamten gesichert worden, weil in der Türkei Schüsse zwischen den Familien des mutmaßlichen Täters und des Opfers gefallen sein sollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ehefrau erschossen – spontane Tat oder kalt geplant?
Eifersucht und verletzte Ehre

Ehefrau erschossen – spontane Tat oder kalt geplant?

Am Geburtstag des ältesten Sohnes eskaliert ein Streit. Eine Frau stirbt - getötet vom eigenen Ehemann. Die Staatsanwaltschaft sieht eine lange vorbereitete Tat, der Angeklagte schildert es anders.

23.09.2026

Mordprozess - Eifersucht, Ehrgefühl, tödlicher Schuss
Eifersucht und verletzte Ehre

Mordprozess - Eifersucht, Ehrgefühl, tödlicher Schuss

Er soll seiner Ehefrau aufgelauert und aus nächster Nähe in die Stirn geschossen haben – ausgerechnet am Geburtstag des ältesten Sohnes. Das Landgericht versucht, die Frage nach dem Warum zu klären.

11.08.2026

Mordprozess - Mann tötet Ehefrau am Geburtstag des Kindes
Eifersucht und verletzte Ehre

Mordprozess - Mann tötet Ehefrau am Geburtstag des Kindes

Auf einer Feuertreppe hinter dem gemeinsamen Dönerimbiss soll ein Mann auf seine Ehefrau geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet Eifersucht. Nun beginnt der Mordprozess.

11.08.2026

Ehefrau nach Trennung getötet – Lebenslange Haft
Justiz

Ehefrau nach Trennung getötet – Lebenslange Haft

Weil er seine Frau wenige Tage nach der Trennung erstochen hat, ist ein 47-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sieht Besitzdenken und Eifersucht als zentrale Motive.

24.04.2026

Prozess

Mann nach Freispruch für Mord an Ehefrau verurteilt

«Es ist ein deutliches Gesamtbild», sagt die Richterin - und verurteilt einen 64-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau. 2022 hatte eine andere Kammer des Gerichts in der Sache noch anders entschieden.

06.12.2023