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Ehemaliger CDU-Minister Boddenberg gibt Landtagsmandat ab

In den zurückliegenden Jahren hatte Michael Boddenberg hohe politische Ämter in Hessen inne. Mit der aktiven Landespolitik soll nun Schluss sein - und sein Leben andere Schwerpunkte haben.

Boddenberg ist Fleischermeister sowie Miteigentümer eines privaten Unternehmens im Bildungssektor. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Boddenberg ist Fleischermeister sowie Miteigentümer eines privaten Unternehmens im Bildungssektor. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens ehemaliger Finanzminister Michael Boddenberg zieht sich aus der CDU-Landtagsfraktion zurück. Der 66-Jährige wolle Ende Juni sein Mandat niederlegen, teilte die CDU-Fraktion in Wiesbaden mit. «Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik möchte er künftig wieder mehr Zeit für sein Unternehmen und vor allem für seine Familie haben, die nach seinen eigenen Worten über viele Jahre hinweg häufig zurückstehen musste», hieß es.

Boddenberg ist Fleischermeister sowie Miteigentümer eines privaten Unternehmens im Bildungssektor. Er war seit 1999 Mitglied des Landtags und von 2009 bis 2014 Minister für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund. Anschließend führte Boddenberg die CDU-Landtagsfraktion als Vorsitzender, bis er von 2020 bis 2024 das Amt des Finanzministers übernahm.

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