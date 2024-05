Ehepaar und Mann wohl bei Streit verletzt

Höchst (dpa/lhe) - Ein 54 Jahre alter Mann und ein älteres Ehepaar sollen sich in Höchst im Odenwald (Odenwaldkreis) nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem Streit verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, sollen die Beteiligten nach der Auseinandersetzung am Freitag stationär behandelt worden sein. Der 54-Jährige wurde demnach am Samstag einem Richter vorgeführt und soll vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Warum er in einen Streit mit den Eheleuten im Alter von 71 und 72 Jahren geriet und wie schwer die Verletzungen waren, teilte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit. Nun werde zu den Hintergründen ermittelt.