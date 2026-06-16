Ehrlicher Finder gibt Geldtasche mit vierstelliger Summe ab
Ein 68-Jähriger ist in der Nähe eines Klosters in Unterfranken unterwegs, als er plötzlich eine Tasche am Straßenrand entdeckt - mit mehr als 1.000 Euro in bar. Wie das Geld zurück zum Besitzer kam.
Marktheidenfeld (dpa) - Ein ehrlicher Finder hat in Unterfranken eine Geldtasche mit mehr als 1.000 Euro in bar bei der Polizei abgegeben. Der 68-Jährige habe die Tasche in der Nähe des Klosters Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) an der Grenze zu Baden-Württemberg am Straßenrand entdeckt und zu den Beamten in Marktheidenfeld gebracht, teilte die Polizei mit.
Neben rund 1.260 Euro in bar waren in der Tasche demnach auch zwei EC-Karten, die bei der Suche nach dem Besitzer halfen. Dabei handle es sich um einen 56-Jährigen, teilte die Polizei mit. Er habe die Tasche samt Geld und Bankkarten inzwischen wiederbekommen.