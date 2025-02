Eichhörnchen im «Liebestaumel» - Nabu bittet um Rücksicht

Wetzlar (dpa/lhe) - Um Eichhörnchen in der Paarungszeit nicht zu stören, brauchen die kleinen Nager in dieser Zeit besonders viel Rücksichtnahme. Wie der Naturschutzbund (Nabu) in Hessen mitteilte, solle man deswegen im Frühjahr bei Spaziergängen - auch mit Hunden - besonders aufmerksam sein, um die tierische Familienplanung nicht zu stören.