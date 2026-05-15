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Eichner: Nach KSC-Abschied zu den French Open

Tennis statt Fußball: Christian Eichner plant nach seinem letzten Spiel als Karlsruher Trainer erst mal einen Trip nach Paris. Auch mehrere Profis werden den Wildpark verlassen.

Gibt am Sonntag seinen Abschied: KSC-Trainer Christian Eichner. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Gibt am Sonntag seinen Abschied: KSC-Trainer Christian Eichner. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Christian Eichner will sich nach dem Ende seiner Amtszeit beim Karlsruher SC erst mal seiner Tennis-Liebe widmen. Er werde für ein paar Tage die French Open in Paris besuchen, sagte der 43-Jährige vor seinem Abschied vom Fußball-Zweitligisten. «Da freue ich mich riesig darauf.» Das sei ein Traum, den er sich schon lange erfüllen wolle.

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Die Partie gegen den VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wird für Eichner die letzte nach mehr als sechs Jahren als Chefcoach des KSC. Dass der Ex-Profi den Club im Sommer verlassen wird, hatten die Badener bereits Anfang April bekanntgegeben. Wie es für Tennis-Fan Eichner im fußballerischen Bereich weitergeht, ist noch offen.

Auch Burnic macht den Abflug

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Neben Eichner werden im Wildpark am Sonntag auch zahlreiche Spieler verabschiedet. Stürmer Fabian Schleusener verlässt den KSC genauso wie der bosnische Nationalspieler und WM-Fahrer Dzenis Burnic. Auch für den glücklosen Offensivmann Roko Simic ist nach einem Jahr schon wieder Schluss in Karlsruhe. Außenverteidiger David Herold steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Erstligisten Borussia Mönchengladbach.

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Sportlich geht es im Duell zwischen dem Tabellenneunten aus Karlsruhe und dem Zehnten aus Bochum um nicht mehr allzu viel.

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