2. Fußball-Bundesliga

«Bild»: KSC und Trainer Eichner trennen sich nach der Saison

Der Karlsruher SC plant einem Bericht zufolge einen Trainerwechsel. Dabei hat Christian Eichner noch einen Vertrag bis 2027. Über Ostern soll der Zweitligist zu einer Entscheidung gekommen sein.

Christian Eichner wird den KSC einem Bericht zufolge vorzeitig verlassen. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Christian Eichner wird den KSC einem Bericht zufolge vorzeitig verlassen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will sich einem Bericht zufolge nach der Saison vorzeitig von Trainer Christian Eichner trennen. Nach Informationen der «Bild» sei die Entscheidung zu einer Trennung im Sommer intern über Ostern besprochen worden. Eigentlich steht Eichner, der seit Februar 2020 Trainer beim KSC ist, noch bis 2027 unter Vertrag.

Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» bereits über Gerüchte berichtet, der 43-Jährige könne womöglich schon nach der Saison den Verein verlassen - und dabei auch einen angeblichen Nachfolgekandidaten auf den Trainerposten ins Spiel gebracht: Demnach habe sich der KSC mit Tobias Strobl beschäftigt, der zurzeit mit dem Drittliga-Vierten SC Verl um den Aufstieg spielt.

Der KSC liegt zurzeit auf dem neunten Tabellenplatz und hat keine Chance mehr, ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

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