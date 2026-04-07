Gerüchte um Eichner-Aus: So reagiert der Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat auf die Gerüchte um eine mögliche Trennung von Trainer Christian Eichner reagiert. «Es gibt derzeit Gespräche mit Christian Eichner», sagte Kommunikationsleiter Christopher Lymberopoulos der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei handle es sich jedoch um einen turnusmäßigen Austausch, bei dem «über alles» gesprochen werde. Über Inhalte wollte er sich nicht äußern. Nicht richtig seien jedoch Medienberichte, wonach der KSC seinen Cheftrainer «loswerden» wolle.

Auch Eichners Berater meldet sich zu Wort

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Eichners Berater Ronny Zeller dementierte eine anstehende Vertragsauflösung. «Christian Eichner hat einen gültigen Vertrag bis 2027 und wird deswegen dem KSC auch weiterhin zur Verfügung stehen», sagte er der dpa.