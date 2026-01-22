Eigenanteil für Heimplätze in Hessen steigt erneut deutlich

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Auch in Hessen ist der selbst zu zahlende Anteil für Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner weiter gestiegen. Zum 1. Januar mussten durchschnittlich 3.229 Euro monatlich im ersten Jahr gezahlt werden, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das waren 203 Euro pro Monat mehr als zum 1. Juli vergangenen Jahres - und sogar 279 Euro monatlich mehr als zu Jahresbeginn 2025.

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten, denn die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen zudem Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.

Große regionale Unterschiede

Im Bundesschnitt belief sich der von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst zu zahlende Anteil zum 1. Januar im ersten Jahr im Heim auf 3.245 Euro pro Monat. Die Unterschiede sind regional groß. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit im Schnitt 3.637 Euro im Monat. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2.720 Euro.