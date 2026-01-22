Heimbewohner müssen immer mehr für Pflege bezahlen

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Baden-Württemberg müssen immer mehr aus eigener Tasche bezahlen. Einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zufolge mussten zum 1. Januar im Südwesten durchschnittlich 3.532 Euro im ersten Heimjahr überwiesen werden. Das waren fast 300 Euro mehr als ein Jahr zuvor, wie die der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Daten zeigen.

Damit liegen die Kosten, die die Bewohner im Südwesten selbst tragen müssen, fast 300 Euro höher als im Bundesschnitt (3.245 Euro). Teurer war die Pflege im Heim nur in Bremen, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Deutlich günstiger sind die Eigenanteile dagegen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten, denn die Pflegeversicherung trägt nur einen Teil der Kosten. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen noch Zahlungen für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu.

Bei den selbst zu zahlenden Summen kommt es auf die Aufenthaltsdauer an, weil sich danach Entlastungszuschläge richten, die Pflegebedürftige neben den Leistungen der Pflegekassen bekommen. Der Eigenanteil für die reine Pflege wird im ersten Jahr im Heim um 15 Prozent gedrückt, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent.

Selbst mit dem höchsten Zuschlag ab dem vierten Heimjahr müssen die Bewohnerinnen und Bewohner im Südwesten im Schnitt noch 2.160 Euro im Monat aus der eigenen Tasche bezahlen.